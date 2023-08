Uhapšen mladić (25) iz Beograda: Lopov ženama u centru Pančeva kidao lančiće sa vrata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su B. B. (25) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tri krivična dela teške krađe.

On se sumnjiči da je 21. avgusta, na ulici u centru Pančeva, dvema ženama otkinuo lančiće sa vrata, kao i da je narednog dana, u blizini tržnog centra, jednoj starijoj ženi takođe strgao lančić i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu. (Tanjug)