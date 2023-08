Sutra veoma toplo, najviša temperatura do 38 stepeni, od utorka promena

U Srbiji će, prema prognozi RHMZ, sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, a samo ujutro na Pešterskoj visoravni moguća je kratkotrajna magla.

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 35 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 20 do 24 stepena, a najviša oko 37 stepeni. U ponedeljak u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepeni, saopštio je RHMZ. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne Srbije, a