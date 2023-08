U septembru se penjemo na binu i saopštavamo građanima jasan plan opozicije za rušenje ovog zla: Aleksandar Jovanović Ćuta u šetnji od Skupštine do RTS (VIDEO)

Ja sam danas ceo dan bio na Gazeli – rekao je večeras Aleksandar Jovanović Ćuta u odgovoru na pitanje zbog čega se protest Srbija protiv nasilja održava mimo blokade auto-puta u organizaciji ekoloških organizacija SEOS.

Dobro je da ih pritiskamo i na Gazeli i ovde, rekao je on, na putu od Skupštine Srbije do RTS, rutom protesta Srbija protiv nasilja. Protest Srbija protiv nasilja je usmeren medijskom rutom, koji je ugovoren unapred, zato nije na Gazeli, istakao je Aleksandar Jovanović Ćuta, rekavši da ne vidi nikakav problem u tome što je SEOS na Gazeli a protest Srbija protiv nasilja ide svojom putanjom. – Ko hoće, može slobodno posle da ide i na Gazelu, to je stvar slobodne