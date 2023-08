Debitantski gol Mesija u MLS-u: Inter Majami nadigrao Njujork Red Bul

Fudbaleri Inter Majamija savladali su u gostima Njujork Red Bul 2:0 (1:0), a svoj prvi pogodak u MLS ligi upisao je jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Mesi.

Do sada je Argentinac briljirao u Liga kupu, a sada je započeo svoju dominaciju i u MLS-u. On je ovaj duel počeo sa klupe, a bez njega na terenu Inter je uspeo da povede, strelac je bio Diego Gomez, a njemu je sve pripremio Noa Alen. Mesi je u igru ušao u 60. minutu i igrao je zaista sjajno, ali nije uspeo da dođe do gola sve do samog kraja utakmice kada je pokazao sav svoj talenat. Na zaista spektakularan način proigrao je Bendžamina Kremašija, a ovaj mu samo