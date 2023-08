Da li će dolazak Mesija biti prekretnica za fudbal u SAD?

Dolazak Lea Mesija u MLS fudbalsku ligu Sjedinjenih Država izazvao je oduševljenje kod navijača, koji su jedva dočekali priliku da uživo gledaju jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

Već na prvoj utakmici u julu, na kojoj je po ulasku u igru bio i kapiten Intera iz Majamija, Mesi je dao gol u poslednjoj minuti i donio svom timu pobjedu protiv Kruz Azula iz Meksika. Za Inter je do sada odigrao devet utakmica i postigao 11 golova.