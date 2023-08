Uhapšen starac, pronađeni municija i jedna ručna bomba

LESKOVAC: Policija u Leskovcu uhapsila je Š. F. (84), iz okoline Medveđe, jer je prilikom pretresa stana i drugih prostorija, koje koristi osumnjičeni, pronašla oko 110 komada pištoljske i puščane municije različitog kalibra i jednu ručnu bombu.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštila je danas Policijska uprava u Leskovcu. Osumnjičenom je određeno je zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.