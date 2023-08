RHMZ najavio nevreme i nagli pad temperature: Još danas veoma toplo! Osveženje prvo stiže u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 25, a najviša od 35 do 37. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 21 do 25, a najviša oko 37. RHMZ najavio nevreme "Danas veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom