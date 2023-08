Vučić: Sa Harčenkom smo potvrdili nameru da nastavimo skladne odnose sa Rusijom

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom o svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima i potvrdio nameru Srbije da nastavi da održava skladne odnose sa Rusijom.

"Konstruktivan sastanak sa ambasadorom Bocan-Harčenkom sa kojim sam razgovarao o svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Diskutovali smo, takođe, o širokom spektru bilateralnih tema i potvrdili našu nameru da nastavimo da održavamo skladne odnose sa Ruskom Federacijom", objavio je Vučić na instagramu.