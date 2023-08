Švedska prelak zalogaj za odbojkašice, Srbija u četvrtfinalu Evropskog prvenstva!

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva pošto je savladala ekipu Švedske sa 3:0 u setovima (25:17, 25:13, 25:16).

Meč je trajao sat i 20 minuta. Od samog početka meča u Briselu bilo je jasno da su Šveđanke u ovom trenutku nedorasli rival našim odbojkašicama kojima su odolevale sve do sredine prvog seta. Onda je on ubedljivo pripao Srpkinjama 25:17, ali šta tek reći za naredna dva? Ponovo je zablistala Tijana Bošković koja je svojim poenima predvodila naš tim u drugom setu, Šveđanke su se držale sve do sredine istog i velike serije Srbije 9:0. Srbija je svojim protivnicama