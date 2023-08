Đoković trijumfovao u prvom kolu US Opena "Počistio" Francuza i vratio se na prvo mesto ATP liste

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 2. kolo US Opena, pošto je dominantno pobedio Francuza Aleksandra Milera rezultatom 6:0, 6:2, 6:3 - posle 96 minuta igre.

Đoković se ovim trijumfom vratio i na prvo mesto ATP liste s obzirom na to da nije branio nijedan bod u Njujorku, te da je razlika između njega i aktuelnog šampiona US Opena Karlosa Alakaraza bila samo 20 poena. Novak će tako za dve nedelje osvanuti na prvoj poziciji, dok će za dva dana igrati duel protiv Španca Bernabea Zapate Miraljesa protiv kog se nikada do sada nije sastajao. Đoković je bukvalno pregazio Milera, inače 84. tenisera sveta koji iza sebe ima tešku