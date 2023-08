Predsednik Vučić obišao rekonstruisani most na Mlavi: Stari srušen, a novi izgrađen za 3 meseca! Ovo ljudima znači život

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove na mostu preko Mlave u Petrovcu na Mlavi. - Odlično ste uradili ovaj posao za kratko vreme.

Uradili su neverovatnom brzinom, u dve smene, nekada i tri. Mi smo krivi, ljudi su čekali duže na ovo. Ovaj most je ključni za ceo Petrovac i okolinu, za sve ljude. Problem je u tome što mnogo godina nešto stoji, a ogroman je novac. Kratak most, 12,5 metara širok, a to košta 1,5 miliona evra. To moramo da radimo svuda - rekao je predsednik. Izbori u Beogradu Predsednik podseća i da su mu pre 15 dana pretili ako raspiše izbore da će Srbija stati, dok su juče tražili