Strašni snimci požara u Futogu: Gorela fabrika paleta, Hitna pomoć zbrinula vatrogasce

U pogonu za proizvodnju drvenih paleta na putu između Plante i Futoga, sinoć oko 22 sata izbio je požar.

Novosadska Hitna pomoć zbrinula je vatrogasce zbog izlaganja dimu tokom požara u Futogu, objavljeno je na Instagram stranici "192_rs". View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako se navodi, vatrogasci su posle višečasovne borbe, lokalizovali požar u fabrici paleta na putu između Futoga i Plante. Prema rečima doktora Zorana Krulja, portparola novosadske Hitne pomoći, njihova ekipa izašla je na lice mesta oko 23:30 i zbrinula je više