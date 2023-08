Vučić: "Kurti namerno odugovlači da se sretne sa mnom u Briselu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti namerno odugovlači da se sastane sa njim u Briselu da bi, kako je rekao, obavio svoje prljave poslove na KiM.

"Ponudili su mi jedan datum da idem u Brisel, ali ne. Kurti ima pametnija posla, jer on kupuje vreme za sprovođenje svojih pretnji u delo, u to sam siguran", rekao je Vučić. - Za nekoliko meseci će neko pokušati da razgovara, a u međuvremenu, koliko je Srba uhapšeno, ranjeno, povređeno, koliko je lekova u srpskim bolnicama ostalo i koje su nove mere donete, od zakona o eksproprijaciji i primena eksproprijacije do toga što njegovi rokovi Srbima da moraju da napuste