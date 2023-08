Kraj za Lajovića na US Openu: Srbin eliminisan u prvom kolu nakon maratona sa Vu Jibengom

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo US Opena, pošto je na startu takmičenja u Njujorku izgubio od Kineza Vu Jibenga sa 3:2 u setovima (3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:2).

Momak iz Beograda bolje je počeo meč. Stekao je prednost u uvodnom setu, ali je u nastavku duela dozvolio 86. igraču sveta da se razigra i dobije odlučujući set - 6:2. 1 - With Wu Yibing defeating Dusan Lajovic, following Zhang Zhizhen's win yesterday, this is the first time in the Open Era where two Chinese males are through to the second round of a Grand Slam event. Progress. #USOpen #USOpen2023 | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/ppGnNTNJQ3 —