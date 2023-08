Najsnažniji ruski udar na Kijev od proleća: Pogledajte napad raketama i dronovima, eksplozije osvetlile čitav grad! Prvi snimci

Vojne i civilne vlasti: Najmanje dvoje mrtvih u ruševinama

KIJEV - Najmanje dve osobe su noćas poginule i dve su povređene u ruskom raketnom napadu na Kijev, saopštile su civilne i vojne vlasti glavnog grada Ukrajine. "Prema prvim informacijama, u ruševinama u Ševčenkovskom okrugu u Kijevu dve osobe su poginule“, naveo je šef vojne administracije ukrajinske prestonice Sergej Popko na Telegramu. On je rekao da je noćašnji napad bio najsnažniji napad na glavni grad od proleća. More than 20 russian targets were destroyed over