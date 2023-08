Docent FPN o proširenju EU 2030: Realan, ali najoptimističniji datum

Docent na Fekultetu političkih nauka Stefan Surlić izjavio je da je saglasan sa izjavom da 2030. može biti i realan i ambiciozan datum za proširenje Evropske unije, ali da bi on dodao da je to najoptimističnije predviđanje budući da je prema sadašnjoj metodologiji potrebno pet do sedam godina za proces pridruživanja.

On je za Radio-televiziju Srbije rekao da je 2030. orijentir i daje predvidivost procesu. Govoreći o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Surlić je istakao da EU ne želi da uvozi probleme i da su jasni da se odnosi moraju normalizovati pre članstva. Kako je rekao, dijalog je u ovom trenutku klinički mrtav, nemačko-francuski sporazum i aneks iz Ohrida se ne primenjuju i sada specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine pokušava da ga oživi. Upitan o