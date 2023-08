"Ne radite to": Orban: U slučaju sabotaže Južnog toka, Mađarska i Srbija bi odmah reagovale

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da su Mađarska i Srbija upozorile međunarodnu zajednicu da bi, slučaj sabotaže gasovoda Južni tok, poput one na Severnom toku, smatrale ''povodom za rat'' i da bi odmah reagovale na takav čin.

- Zajedno sa predsednikom Srbije (Aleksandrom Vučićem), jasno smo stavili do znanja da ćemo, ako bilo ko pomisli da sa Južnim tokom učini ono što je bilo sa Severnim, to smatrati terorističkim aktom ili činom rata, i da ćemo odmah reagovati. Dakle, ne radite to. To možda može da se uradi sa Nemačkom, ali ne i sa ovim regionom - rekao je Orban u intervjuu američkom novinaru i političkom komentatoru Takeru Karlsonu. Orban je dodao da ćutanje Nemačke o sabotaži