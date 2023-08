Pešić o operaciji Simanića: Dobro se sve završilo sa Borišom zahvaljujući i dr Radovanoviću

Boriša Simanić je dobro, pravovremenom reakcijom doktora reprezentacije Dragana Radovanovića i lekara u Manili koje je organizovao, košarkašu Srbije je sačuvan bubreg i sada ga očekuje duža pauza.

Krilni košarkaš Srbije je juče u završnici meča sa Južnim Sudanom u trećem kola grupe B na Svetskom prvenstvu dobio udarac u stomak, tačnije u predelu bubrega i zbog bolova je odmah napustio teren. Simanić je potom prebačen u bolnicu i u toku prethodne noći je operisan. Ostala je Srbija bez igrača do kraja Mundobasketa, ali zdravlje je uvek na prvom mestu i najvažnbije je da je Boriša sada dobro. "To je najvažnija vest, da je on operisan i da je u dobrom stanju