Pešić o Simaniću: Celu noć smo tražili krv

Selektor Srbije Svetislav Pešić govorio je na treningu u Manili o stanju Boriše Simanića, kao i o tome šta se dogodilo tokom noći nakon što je srpski reprezentativac operisan. „Najvažnije je da je Boriša operisan i da je u dobrom stanju sada.

To je važno pre svega za njega i njegovu porodicu, a i za nas. Ne samo što je naš igrač nego je Boriša omiljen kod svih naših igrača i trenera. I ja odavde želim da mu pošaljem zagrljaje i poljupce, da izdrži još jedan dan, to će biti kriza, operacija je uspela. Velika je pomoć doktora koje je organizovao naš profesor Radovanović, u lošoj situaciji je dobro da je profesor bio sa njim i da se tako završilo. To je bio šok za sve nas, nismo očekivali da taj udarac