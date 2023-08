Varhelji: Mišelova poruka dobrodošla, ali proširenje nije pitanje datuma

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji ocenio je da je najava predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela o mogućem proširenju Evropske unije 2030. godine dobrodošla, ali je poručio da to nije pitanje datuma, već volje i rezultata.

Komentarišući izjavu Šarla Mišela da Evropska unija mora da bude spremna na proširenje do 2030. godine, uključujući zemlje Zapadnog Balkana, Varhelji je rekao da je Evropska komisija uvek bila spremna da iznese bilo koji predlog koji bi do toga doveo. "Ako je ovo poruka Evropskog saveta da želi da se konačno uključi i napravi veliki skok kako bi došlo do proširenja, to su dobrodošle vesti. Mislim da pitanje proširenja nije pitanje datuma, već pitanje volje i