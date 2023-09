(VIDEO) Eksplozija u centru Smedereva, jedna osoba poginula

U eskploziji zgrade u Smederevu povređene su dve osobe, a jedno lice je poginulo, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je oko 20.35 fošlo do eksplozije na poslednjem spratu jedne stambene zgrade u Ulici slobode. Na četvrtom spratu zgrade došlo je do eksplozije, a tri sprata su raznesena. Navodi se da su policija, pripadnici Sektora za vanredne situacije i Hitna pomoć na licu mesta. A post shared by 192.RS (@192_rs) Prethodno je RTS preneo da je jedna osoba stradala u eksploziji, a da su brat i sestra zadobili lake, odnosno srednje teške povrede. A post