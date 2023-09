Ukrao kesu sa više od 2,5 miliona dinara pazara, policija ga uhapsila

ARANĐELOVAC: Policija u Aranđelovcu rasvetlila je tešku krađu i uhapsila S. J. (1984) zbog sumnje da je izvršio to krivično delo.

On se sumnjiči da je juče, na parkingu u Aranđelovcu, iskoristivši nepažnju radnika jedne firme, iz nezaključanog vozila ukrao kesu sa više od 2,5 miliona dinara pazara, saopštila je Policijska uprava u Kragujevcu. Policija je pronašla ukradeni novac koji će biti vraćen vlasniku firme. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, navedeno je u saopštenju.