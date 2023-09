I posle akcije predaje oružja – u Srbiji oružje u akciji: Eksplozija u Smederevu čula se i na periferiji

Iako je velika akcija predaje oružja policiji završena, gotovo da ne prođe dan u Srbiji da ne osvane vest o tome kako se ljudi obračunavaju upravo oružjem.

Sinoć je tako u Smederevu eksplodirala bomba u stambenoj zgradi. Nezvanično - to je bio epilog rasprave vlasnika stana sa stanarima. Sinoć oko pola 9h u Ulici slobode u Smederevu došlo je do eksplozije stambenoj zgradi. Spekulisalo se da je eksplodirala plinska boca na poslednjem spratu, međutim, MUP je saopštio da je stradao vlasnik stana nakon što je aktivirao eksploziv. Prema nezvaničnim saznanjima Nove.rs, do eksplozije je došlo nakon kraće rasprave vlasnika sa