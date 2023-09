Kirbi: Ukrajinske snage postigle znatan napredak ka južnim teritorijama

VAŠINGTON – Ukrajinske snage postigle su ''znatan napredak'' u napadu na ruske utvrđene položaje na jugu, saopštio je danas portparol za bezbednost Bele kuće Džon Kirbi.

On je istakao da su ti rezultati postignuti u poslednja 72 sata, i to u područjima južno od Zaporožja, prenosi Bi-Bi-Si. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba rekao je ranije da kijevske snage napreduju, ali da je reč o „teškoj borbi”, a Kirbi je naveo da i sam Kijev priznaje da usmeravanje kontraofanzive ka jugu, sa ciljem da se prekine ruski kopneni koridor do Krima, ide sporije nego što se očekivalo. Veruje se da je na jugu Ukrajine, na teritoriji