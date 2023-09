Brnabić: EU i SAD zabrinuti oko Kosova, potpuno im je jasno da Kurti ne poštuje nijedan dogovor

"Čak je i nemački izaslanik za Zapadni Balkan i dijalog Beograda i Prištine Manuel Saracin u julu rekao da srpski narod izuzetno pati na Kosovu i Metohiji", rekla je Brnabić za televiziju Pink. Navela je da je primetno povećan broj ljudi iz EU i SAD koji su zabrinuti "oko toga šta će se dešavati u narednom periodu". "Mislim da su potpuno svesni da će Aljbin Kurti ne samo da nastavi provokacije, nego da će to da podigne na jedan novi nivo zato što mu polako ističe vreme. Svima je jasno da on nije uradio ništa i da nema ništa od Briselskog sporazuma, ne pominje ga", dodala je premijerka. Brnabić je navela i da je američka administracija sinoć uputila opomenu i podsećanje da Briselski sporazum mora da se "implementira" i da mora da se "sprovede Zajednica srpskih opština". "Kurti izlaz iz toga vidi u provociranju sukoba. I to je jasno i očigledno svima iz SAD i EU i velika je zabrinutost. Naša pozicija neće biti nimalo laka. Septembar će biti prilično težak u tom smislu", kazala je ona. Upitana o Bledskom strateškom forumu, na kom je na jednom od panela učestvovala, između ostalih i sa Kurtijem, Brnabić je rekla da je "užasan osećaj sedeti sa nekim ko maltretira vaš narod i ne poštuje nijedan dogovor" i podsetila je da je od početka godine na Kosovu i Metohiji ranjeno je šestoro Srba. "I onda imate osobu koja je napravila atmosferu za tako nešto, eksplicitno ne samo dozvolila, nego i ohrabruje takav čin nasilja prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i koja vam kaže - 'Mi smo lideri u oblasti vladavine prava'", navela je Brnabić.