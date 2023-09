Završen protest protiv nasilja: Potrebno da celo društvo stane iza inspektora Milenkovića i Mitića

Beta pre 1 sat

Moderator protesta "Srbija protiv nasilja" Smiljan Banjac izjavio je večeras ispred sedišta ministarstava prosvete i pravde u Nemanjinoj ulici u Beogradu, da je "potrebno da celo društvo stane" iza inspektora Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića za koje je rekao da su "časno radili svoj posao". Banjac je pročitao saopštenje advokatske kancelarije Tomanović sa navodima inspektora Milenkovića da mu je život ugrožen pošto je po naređenju ministra policije Bratislava Gašića smenjen sa svog radnog mesta u beogradskom Odeljenju protiv droga, i okupljene na protestu pozvao da mu 6. septembra ispred Specijalnog suda, tokom svedočenja na ročištu u predmetu "Jovanjica", daju "bezrezervnu podršku". Banjac je rekao i da se među okupljenima na protestu nalazi i student iz Niša Dimitrije Dimić, koji je "uhapšen u četvrtak uveče zbog plakata sa karikaturama Gašića i Vulina", da bi bio pušten posle četiri sata zadržavanja. On je za tužiteljku Zagorku Dolovac rekao da "ne radi ništa drugo osim to mobinguje potčinjene, koji je snimaju", kao i da je "saučesnik vlasti u udruženom zločinu protiv prava i pravde". Nastavnica srpskog jezika i književnosti Marina Vidojević je ocenila da su preporuke pred početak školske godine koje je zaposlenima uputilo Ministarstvo prosvete "uvredljive" jer poništavaju njihov dosadašnji rad, kao da do sada prosvetni radnici "nisu širili toleranciju i nisu sprečavali izrugivanje". Ona je rekla i da se u smernicama kaže da prosvetni radnici imaju u vidu da učenicima treba da daju sopstveni primer u ponašanju, i upitala kome su oni iz Ministarstva prosvete, Vlade i Skupštine Srbije i iz predsedništva "primer za modelovanje ponašanja"? "Da li vi mislite da ne stojite pred tom decom, da se ona ne ugledaju i na vas", upitala je Vidojević. Ona je uputila podršku gimnaziji iz Čačka koja je istupila i javno rekla "ne" smernicama Ministarstva prosvete. "Oni su rekli, prekinite da nas nipodaštavate. Naše kolege iz Čačka su javno istupile i rekle, car je go. Šuplje ideje kojima nastojite da maskirate ruine našeg prosvetnog sistema. Pali ste na ispitu, prihvatite to", kazala je Vidojević. Studentkinja prava Anja Kafedžijska je kazala da je "školsko zvono zazvonilo za Srbiju protiv nasilja", kao i da je "ovom režimu upravo odzvonilo". Prisutni na protestu su kraj ulaza u zgradu ministarstava prosvete i pravde ostavljali nalepnice sa natpisom "Dogodine u zatvoru", a na nalepnicama su u prugastim odelima i slike Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, Željka Mitrovića, Dragana Vučićevića i Aleksandra Šapića sa potpisom "Ćale, ovo je za tebe", dok se tokom obraćanja govornika skandiralo "Ostavke pa robija". Skup je završen čitanjem zahteva protesta. Protestna šetnja pored gradilišta na Slaviji: Ubijaju naš grad, to je Savamala Prilikom prolaska učesnika protesta "Srbija protiv nasilja" pored mesta u blizini Trga Slavija gde se gradi novi stambeno-poslovni kompleks umesto dosadašnjih objekata, zgrada i radnji, sa kamiona na kojem je ozvučenje rečeno je da time "ubijaju naš grad" i da je "to Savamala". Kako javlja reporter agencije Beta, poruke su upućene u vezi protesta dela opozicije zbog ovih građevinskih poduhvata.

Učesnici protestne šetnje nastavili su prema sedištu ministarstava prosvete i pravde, gde bi trebalo da se obrate predstavnici prosvetnih radnika i studenata. Građani u protestnoj koloni uzvikuju "Vučiću odlazi", a čuju se i pištaljke i vuvuzele. Krenula protestna šetnja do ministarstava prosvete i pravde Građani su na protestu "Srbija protiv nasilja" ispred Narodne skupštine krenuli u protestnu šetnju do ministarstava prosvete i pravde u Nemanjinoj ulici uz pesmu "Vostani Srbijo", a na čelu kolone se kao i u prethodnim nedeljama nalaze veliki transparenti "Srbija protiv nasilja" i "Studenti protiv nasilja". Kako javlja reporter agencije Beta, prethodno je moderator programa Smiljan Banjac rekao da je predsednik države Aleksandar Vučić izjavio da "ne primećuje proteste", što je ocenio da je "prostačko ruganje" svima koji mu se ne udvaraju. Okupljeni na platou ispred Skupštine Srbije, gde je protest počeo, ovo su ispratili dugim i glasnim uzvicima "Ua Vučić". Banjac je rekao i da demonstranti pokazuju da će istrajati do kraja, koliko god to trebalo, i da time šalju podršku učesnicima protesta protiv nasilja koji se održavaju širom Srbije. On je naglasio da su se roditelji nadali da će vlast učiniti nešto da se sa novom školskom godinom deca sigurnije osećaju, ali da, kako je naveo, to nije slučaj. "Šta se promenilo u ovih nekoliko meseci od tragedija. Praktično ništa, nula", rekao je Banjac govoreći o masovnom ubistvu dece u školi "Vladislav Ribnikar". On je podsetio da je vlast odredila da prva nedelja u školama bude posvećena emocijama i solidarnosti, ali je ocenio da je to "licemerje", jer ova vlast podržava nasilje i govor mržnje. "Vi koji ste na protestima pokazujete solidarnost", rekao je Banjac. Građani u protestnoj šetnji skandiraju "Vučiću odlazi" a čuju se i zviždaljke i vuvuzele. Ispred zgrade Skupštine Srbije počeo je večeras 18. po redu protest "Srbija protiv nasilja" čiji bi učesnici trebalo da u protestnoj šetnji kasnije odu do sedišta ministarstava prosvete i pravde. Kako je najavljeno, planirano je i da se pruži podrška inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću koji su otkrili afetu "Jovanjica", zbog čega su postali žrtve pretnji i pritisaka. Kako javlja reporter agencije Beta, saobraćaj ispred zgrade Skupštine je blokiran. Na kamionu sa ozvučenjem odakle se obraćaju govornici okačen je veliki transparent "Šta ste uradili da se ne ponovi", što je pitanje vlastima povodom masakra u školi "Vladislav Ribnikar" i u okolini Mladenovca. Poslanici Demokratske stranke i Narodnog pokreta Srbija, Srđan Milivojević i Miroslav Aleksić istakli su transparent sa natpisom "Ne diraj Jovanjicu i kumove", kao i "Podrška", sa likovima inspektora Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića. Neki od građana drže ispisane poruke među kojima su "Protiv zločinačkog sistema" i "Nasilje je i kad država šikanira nedužne", a tu je i veliki transparent "Studenti protiv nasilja", kao i veći broj srpskih zastava. Protesti u Beogradu, a potom i širom Srbije, počeli su posle dva masovna ubistva 3. i 4. maja u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar" i u selima u okolini Mladenovca i Smedereva. Među zahtevima protesta koje tehnički organizuje deo proevropske opozicije, su ukidanje nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi i gašenje tabloida koji promovišu govor mržnje i nasilje. Traži se i smenjivanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbdnosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, kao i rukovodstva Radio televizije Srbije i Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Na protest pozivaju opozicione parlamentarne grupe "Pravac Evropa", Narodna stranka, Demokratska stranka, Zajedno-Moramo, Zeleno-levi front-Ne davimo Beograd, koje naglašavaju da protest nije stranački.

