Sunčana subota, temperatura do 31 stepena

Posle maglovitog jutra, očekuje se sunčan i topliji dan. Najviša dnevna temperatura biće do 31 stepena. Drugog dana vikenda, međutim, biće kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Maglovito jutro očekuje se u zemlji, ali će dan biti pretežno sunčan i topliji. Najniža temperatura biće od 10 do 17 stepeni, a najviša od 29 do 31 stepena. Smena sunca i oblaka očekuje se u Beogradu, sa najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni. Prvi deo dana, u nedelju, biće pretežno sunčan, ali se uveče očekuju padavine sa temperaturom do 32 stepena.