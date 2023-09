Novak "preživeo", žreb mu se "očistio", ko mu preti do finala?

Srpski teniser Novak Đoković jutros je "preživeo" zemljaka Lasla Đerea i pobedio ga sa 3:2 u trećem kolu US opena, nakon što je gubio 0:2 u setovima.

U osmini finala ga čeka duel sa Hrvatom Bornom Gojom, 105. na ATP listi, a spisak potencijalnih rivala do finala je takav da je Srbin veliki favorit da se u njemu i nađe. Naime, u ovom delu žreba je bila prava "seča favorita", pa su već ispali Stefanos Cicipas, Kasper Rud, Holger Rune... Malo je nedostajalo da se to desi i Novaku, pa da iz donjeg dela kostura imamo senzacionalnog finalistu, ali to se ipak nije desilo. Đokoviću će do eventualnog finala