Burning Man: Tokom nevremena jedna osoba stradala, hiljade posetilaca zaglavljeno u blatu na poznatom festivalu u Americi

BBC News pre 1 sat | Dejvid Vilis i Katrin

BBC Posetioci festivala „Burning Man" pokušavaju da što bolje iskoriste loše vremenske uslove.

Policija je pokrenula istragu o smrti jedne osobe tokom jake kiše na festivalu „Burning Man" u američkoj državi Nevadi.

Hiljade ljudi je ostalo zarobljeno na ovom događaju pošto je loše vreme pretvorilo festivalski prostor u duboko, klizavo polje blata.

Učesnicima je rečeno da se sklone i sačuvaju hranu, dok su putevi koji vode ka i van manifestacije zatvoreni jer se vozila jedva kreću.

„Burning Man" se održava u pustinji Blek Rok, obično suvoj i prašnjavoj.

U saopštenju od subote, kancelarija šerifa okruga Peršing saopštila je da „trenutno istražuje smrt koja se dogodila tokom ove kiše", ali nije dala nikakve dodatne detalje o okolnostima.

Porodica ove osobe je obaveštena, dodaje se u saopštenju.

Neobične kišne oluje pogodile su ovaj deo Amerike pred kraj devetodnevnog festivala, kada pristiže najveći broj ljudi ne bi li videli veliko finale - spaljivanje džinovskog drvenog čoveka.

Najjača kiša je prošla, navodi BBC Vreme, ali i dalje postoji rizik od daljih pljuskova i grmljavine.

Nekoliko dana može proći pre nego što se zemlja postane dovoljno suva da ljudi mogu da odu, te im je iz tog razloga rečeno da čuvaju hranu, vodu i gorivo.

Festivalski toaleti su takođe van upotrebe, kažu prisutni, jer servisna vozila ne mogu da voze po blatu da bih ih ispraznili.

Iz kancelarije šerifa kažu da su neki ljudi, koji su pokušali da napuste festival, pogoršali uslove po blatnjavoj zemlji.

Posetioci festivala rekli su za BBC da su gledali kako su pojedini pokušavali da se odvezu odatle, ali su ubrzo zaglibili u gustom blatu nalik glini.

Više od 70.000 ljudi stiglo je na lokaciju pre nego što je zatvorena u subotu, ali tačan broj onih koji su još uvek tamo nije poznat.

Neki su i uspeli da napuste prostor, međutim, američki di-džej Diplo napisao je na društvenoj mreži Iks, nekadašnjem Tviteru, da su on i komičar Kris Rok prešli osam kilometara do puta, gde su ih pokupili fanovi.

A bilo je još onih koji su morali da se oslone na strance.

Ešli Smit, koji živi u Londonu, rekao je za BBC da su on i njegovi prijatelji ostavili dosta svoje opreme i otišli do puta, gde su uspeli da stopiraju do San Franciska.

Ceo put je trajao 14 sati.

Organizatori događaja su iznajmili autobuse da pokupe ljude sa puta i odvezu ih do grada Renoa, udaljenog više od 160 kilometara.

BBC Neki posetioci koriste plastične kese kako bi zaštitili vlastite cipele od blata

Fotografije sa lica mesta pokazuju šatore delimično potopljene u mutnoj, prljavoj vodi.

Dvanaestogodišnja Milija Niršberg, koja je na festivalu sa svojim ocem drugu godinu zaredom, rekla je za BBC da su dopustili prijateljima da ostanu u njihovom kamperu, a takođe su dozvolili drugim ljudima da koriste toalet kombija.

„Ljudima u šatorima je teško jer je poplava. Pošto smo u kamperu, pokušavamo da pozovemo ljude da dođu kod nas jer nemaju ni hranu ni vodu", rekla je ona.

„Burning Man" je jedan od najpoznatijih umetničkih i kulturnih događaja u Americi.

Posetioci formiraju privremeni grad usred pustinje i očekuje se da su u velikoj meri samoodrživi dok su tamo.

„Došli smo ovde znajući da je ovo mesto gde donosimo sve što nam je potrebno da preživimo", navodi se u saopštenju organizacije.

„Zbog toga smo svi dobro pripremljeni za ovakve vremenske prilike."

Pored muzike, na festivalu se obično mogu naći i ogromne interaktivne umetničke instalacije - ali brojne atrakcije su morale biti otkazane.

Bez obzira na to, mnogi su pokušavali da izvuku najbolje iz celokupne situacije, plešući u blatu uz tehno muziku.

„Shvatamo ovo kao priliku da se družimo i provedemo više vremena sa našim novim i starim prijateljima u kampu," rekao je jedan od posetilaca, Džozaja Ro.

Festival je osnovan u junu 1986, a prvi put je održan u pustinji Blek Rok u Nevadi 1990.

Ulaznice se teško mogu nabaviti i posetioce festivala ponekad intervjuišu za mesto u popularnim kampovima gde moraju da dokažu vlastitu posvećenost njegovim idealima.

Neke grupe provode celu godinu planirajući kamp, umetnička dela i temu.

Ali ove godine je bilo zabrinutosti zbog vremenskih prilika i cena karata se menjala na sekundarnom tržištu po stopi ispod tržišne.

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.03.2023)