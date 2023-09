U Nemačkoj benzinska stanica pomešala gorivo: Pokvareno na stotine automobila

Na benzinskoj stanici u nemačkom gradu Rajhensaksen na stotine vozača sipalo je pogrešno gorivo u svoj automobil.

Vozačima su se masovno kvarila vozila, javljaju nemački mediji. Kupci iste benzinske stanice imaju probleme sa kvarovima na motorima od prošle nedelje. Kako navode mediji, očigledno su na benzinskoj stanici zamenjeni kontejneri goriva za dizel i benzin. Zbog toga je sve više vozača poslednjih dana potražilo pomoć majstora kako bi popravili svoje automobile. S obzirom na to da je pokvaren veći broj vozila, očigledno je da nije do vozača, nego do goriva, piše Fenix