Nova učesnica elite prošla kroz pakao zbog repera! Potpuno je uništio, razbolela se, uradio joj najgore stvari

Jovana Cvijanović nova je učesnica "Zadruga 7 Elita", ona je po ulasku u rijaliti ispričala nekoliko detalja iz veze sa poznatim reperom.

Ona je istakla da je sve bilo sjajno u njihovom odnosu, a onda je odjednom nestao preko noći, što je uticalo i na njeno zdravstveno stanje. - Nismo mnogo bili zajedno, tri meseca, ali to je ponekad dovoljno. Samo je odjednom nestao iz mog života, nisam do dan danas saznala razlog. Skoro kao da smo živeli zajedno. Jednom sam otišla kući i videla da me je svuda blokirao, pokušavala sam da dođem do njega. Prijatelji njegovi su mi rekli da je verovatno našao neku drugu