Stiže nevreme, RHMZ izdao upozorenje: Očekuju se velike količine padavina i grmljavina! Na udaru ovi delovi Srbije

U nedelju u Srbiji pretežno sunčano i vrlo toplo, ali popodne i krajem dana na severu Srbije naoblačenje uz moguću kratkotrajnu kišu ili poneki lokalni pljusak.

Ovo naoblačenje se širi dalje ka jugu pa je kiša moguća i u noći ka ponedeljku u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab severni ili promenljiv, a krajem dana na severu Srbije umeren severni uz pad temperature u noći ka ponedeljku. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 19°C, maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče na severu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C. RHMZ upozorava na nevreme "Plјuskovi i grmlјavine koji