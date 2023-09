Verstapen: Nisam verovao da je rekord od 10 uzastopnih pobeda moguć

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas posle rekordne 10. uzastopne pobede u Formuli 1, da nije mogao da zamisli da će biti u mogućnosti da postavi takav rekord.

Verstapen je pobedio u Monci i ostvario rekordnu 10. uzastopnu pobedu u Formuli 1, 12. u sezoni i 47. u karijeri. „Nikada nisam verovao da je to moguće, ali danas smo za to morali da radimo, a to je trku učinilo zabavnijom. Imali smo dobar tempo, ali su oni imali brzinu i bilo je teško primaći se na startu i pokušati preticanje u prvoj krivini, pa sam morao da nateram Sainca na grešku. Na sreću, pogrešio je, a ja sam pokušavao da budem strpljiv i da izaberem