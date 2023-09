Za pomoć od 10.000 dinara prijavljeno više od 900.000 dece do sada

U rebalansu budžeta ima novca i za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara roditeljima dece do 16 godina starosti, a ministar je rekao da je do sada prijavljeno 935.000 dece od 1.190.000 koliko ih ima u Srbiji. “Ogroman je odaziv našoj ideji da jednostavno pomognemo majkama, pomognemo roditeljima, pomognemo toj deci“, kaže Mali. On je rekao da prijavljivanje za pomoć traje do 20. septembra i da je u budžetu izdvojeno oko 12 milijardi dinara za to.