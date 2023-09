Nestvarni prizori: U najgušće naseljenom gradu na svetu pala najveća količina kiše u poslednjih 140 godina, ulice i tržni centri pod vodom VIDEO

Obilne padavine prouzrokovale su velike poplave u Hong Kongu, a u ovom gusto naseljenom gradu, pod vodom su ulice, trgovački centri i stanice podzemne železnice.

Specijalni kineski administrativni region zabeležio je u četvrtak najveću količinu padavina u periodu od jednog sata u poslednjih 140 godina, otkad postoje merenja, prenosi Rojters. 6.2 inches of rain fell in one hour today in Hong Kong causing severe flooding. It has been an awful week of flooding around the world in Greece, Turkey, Spain, Italy, China and Brazil killing dozens. pic.twitter.com/DgE16FhG4W — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 8, 2023