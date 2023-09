Tinejdžere udarao čekićem po glavi na bazenu: Ponovljeno suđenje za pokušaj ubistva u Niškoj Banji: Izrečena kazna za tuču na proslavi punoletstva

Ivica Mitić (46) iz Niške Banje osuđen je nepravosnažno u Višem sudu u Nišu na 10 godina zatvora jer je 29. avgusta 2020. godine oko 22. 30 časova čekićem pokušao da ubije Nišlije Nikolu Arsenijevića (17) i Đorđa Ivanovića (18), koji su bili gosti na proslavi 18. rođendana na njegovom bazenu koji je izdao u zakup. Reč je o ponovljenom suđenju koje naložilo Apelacioni sud u Nišu nakon razmatranja žalbi, kako bi se dodatno rasvetlile određene okolnosti događaja. Kazna koju je izreklo danas veće sudije Mirka

Prema navodima optužnice, incident u kojem su povređena dvojica mladića desio se u noći 29. avgusta 2020.godine oko 22.30 časova u Niškoj Banji u toku rođendanske proslave jedne Nišlijke u Ivicinom objektu sa bazenom koji on izdaje za slavlja. On je optužen da je posle svađe sa dvojicom maloletnika koji su bili na rođendanu pokušao da ih liši života. Prvo je došlo do kraće rasprave ispred šanka jer je Ivica zahtevao da napuste objekat i rekao im da će da prekine