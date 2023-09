Beograd: Izmene u saobraćaju zbog današnjih manifestacija

Zbog održavanja manifestacija "Svečanost promocije kadeta Vojne akademije u prvi oficirski čin", od 8 do 14:30 časova ispred Narodne skupštine, "Beograd prajda 2023" od 15 do 20 časova i "Opere na vodi" od 19 do 23 časa, danas će doći do izmena u režimu rada linija gradskog prevoza, saopštio je Beoinfo.

Tramvajska linija 2 saobraćaće na redovnoj trasi do 15 časova, a posle toga na relaciji Pristanište – Trg Slavija (preko Dorćola). Tramvajska linija 7 saobraćaće na trasi Ustanička – Blok 45 (preko Trga Slavija) do 15 časova, od 15-19 na trasi Ustanička – Blok 45 preko Dorćola do 19 časova, kada će zbog održavanja manifestacije "Opera na vodi" linija saobraćati na trasi Ustanička – Trg Slavija. Od 19 časova uspostavlja se autobuska linija 7A (Blok 21 – Jurija