Đoković protiv Medvedeva u finalu Ju-Es opena

Treći teniser sveta Rus Danil Medvedev plasirao se noćas u finale Ju-Es opena, pošto je savladao Španca Karlosa Alkarasa sa 3:1 po setovima 7:6 (3), 6:1, 3:6, 6:3.

On je do pobede nad prvim nosiocem na turniru stigao posle tri sata i 22 minuta. Medevdev će u finalu igrati protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića, javlja Beta. Đoković i Medvedev su do sada odigrali 14 mečeva i skor je 9:5 za srpskog tenisera. Meč za titulu na programu je u nedelju u 22 časa po našem vremenu.