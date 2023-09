U Srbiji danas sunčano i toplo vreme

U Srbiji će danas tokom dana biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra po kotlinama jugozapadne Srbije i na Pešterskoj visoravni kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severoistočni i istočni. Najniža temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 27 do 31. U Beogradu danas sunčano i toplo, javlja Beta. Vetar slab do umeren, istočni. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša dnevna oko 30.