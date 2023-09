Sunčano i toplo vreme očekuje se širom zemlje. Najviša dnevna temperatura biće do 32 stepena. Pravo letnje vreme zadržaće se i početkom naredne nedelje. Pretežno sunčano vreme ostaje u Kragujevcu kao i u celoj Srbiji, samo se ujutru, po kotlinama, na jugozapadnu očekuje kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura biće od devet do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.