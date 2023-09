Može li Đoković do 24. grend slem titule?

Njujork, 2021. godina. Sedeo je na stolici u pauzi između gemova, sa suzama u očima i ubrzo sa licem zaronjenim u peškir. Nismo takvog navikli da ga vidimo. Tada je dobio publiku, a izgubio meč. Sada je vreme da se dobije ono važnije. Isto mesto, isti rival, prilika za revanš – Novak Đoković na Danila Medvedeva u finalu US opena, u nedelju od 22 sata po srednjoevropskom vremenu.

Đoković je u karijeri odigrao stotinak mečeva koji bi za većinu profesionalaca bili najvažniji trenuci u karijeri. Do beskonačnosti se mogu nabrajati statistike i brojevi koji se čine nestvarnim, počev od toga da je Novak na 36 od ukupno 72 slema u karijeri stigao makar do finala. Međutim, koliko god iskustva imao, nervoza je tu. – Ne smem previše da se osvrćem na brojeve, istoriju i te stvari. Kada sam to radio u prošlosti, poput finala ovde 2021. godine, emocije