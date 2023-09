Posle teškog udesa srpskog autobusa u Grčkoj, putnici nastavljaju letovanje! U Stavros stiglo 42 turista, evo kakvo je stanje ostalih povređenih

“Niko od 26 putnika iz autobusa koji su juče zbog povreda zadržani na lečenju u bolnicama u Grčkoj nije životno ugrožen. U organizaciji agencije 10 putnika se vratilo noćas u Srbiju dok su 42 putnika odlučila da nastave letovanje i oni se već kupaju u Stavrosu”. Ovim rečima Bojan Milosavljević, direktor turističke agencije “Ski & Sun travel” iz Niša za Blic opisuje situaciju nakon jučerašnjeg teške saobraćajne nesreće kod Evzonija u Grčkoj, kada je na autobus sa turistima iz Srbije naleteo grčki putnički

- Situacija je odlična, kako je to sve izgledalo juče, svima nam je pao kamen sa srca. Ono što je prva sjajna vest od juče jeste to da su 42 putnika nastavila put dalje. Otišli su u Stavros na more. Oni su sinoć stigli u Stavros i već se kupaju. Poslali smo drugi autobus koji je vratio 10 putnika nazad za Srbiju a sa njima i našu državljanku sa detetom, koja je bila u drugom automobilu koji je učestvovao u udesu. Oni nisu povređeni ali je šteta na autu totalna u