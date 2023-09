Tadić o svojoj 100. utakmici: Svaka je posebna

Kapiten Dušan Tadić je u pobedi nad Litvanijom odigrao jubilarnu 100. utakmicu u dresu sa državnim grbom.

Srbija je u Kaunasu savladala Litvaniju sa 3:1, a kapiten „orlova“ je dobru igru krunisao asistencijom za treći gol Aleksandra Mitrovića. Bila je mu je to 38. asistencija u dresu Srbije. „Nije loše, nisam to znao, nisam ih brojao, ne znam da li se računa i ona iz prošle utakmice, da li je i ona pripisana, tako da nema veze, bitno da se pobeđuje, to je najbitnije, to je svima cilj. Moramo da odemo na Evropsko prvenstvo posle toliko godina i nadamo se da ćemo to