Vanesa Brajant: Čestitke Novače, to je taj mamba mentalitet

Odluka Novaka Đokovića da svoju 24. grend slem titulu posveti Kobiju Brajantu, stigla je i do udovice pokojne NBA legende Vanese Brajant.

Vanesa se oglasila na društvenim mrežama i zahvalila Noletu na ovom gestu, a uz video i fotografiju podelila je i tekst: - Čestitke Novače, to je taj mamba mentalitet. Pravi prepoznaju prave - poručila je Brajantova udovica. Novak je otkrio kako se rodila ideja o majici sa Brajantovim likom. - Ova majica, razmišljao sam da mogu da je napravim, nikome to nisam rekao do pre nekoliko dana, pitao sam ljude iz tima da je naprave. Pričao je o mentalitetu, povratku posle