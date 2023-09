Đoković: Da nisam iz Srbije, odavno bih bio dignut u nebesa na sportskom nivou

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle osvajanja Ju Es opena i podizanja 24. grend slem pehara u karijeri da bi odavno bio dignut u nebesa na sportskom nivou da nije iz Srbije.

Đoković je, odgovarajući na pitanje novinara da li se sad smatra jednim od najboljih sportista svih vremena, rekao da je na ljudima da to procene. – Ostavljam to vama i svima drugima, da li jesam ili nisam, da li zaslužujem da budem deo te diskusije. Činjenica jeste jedna, da nisam iz Srbije, pre mnogo godina bih bio dignut u nebesa na sportskom nivou, pogotovo u zapadnom svetu. Ali dobro, to je deo mog životnog putovanja, ja sam zahvalan na tome što dolazim iz