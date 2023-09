Pokrenuta procedura impičmenta Bajdena: Republikanci tvrde da imaju dokaze da je američki predsednik lagao građane (video)

Komitet američkog Predstavničkog doma pokrenuće formalnu istragu o impičmentu predsednika Džozefa Bajdena! To je saopštio predsednik komiteta Kevin Makarti.

Makarti, koji je republikanac, dodao je da je istraga pokazala da je Džo Bajden lagao Amerikance da ne zna ništa o poslovima članova svoje porodice. Takođe je rekao da su republikanci iz Predstavničkog doma tokom prethodnih meseci otkrili "ozbiljne i verodostojne optužbe" o ponašanju američkog predsednika. I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered