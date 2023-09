Ujutro po kotlinama jugozapadne Srbije i na Pešterskoj visoravni kratkotrajna magla. Tokom prepodneva sunčano, posle podne naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.Vetar slab do umeren južni i jugozapadni.Jutarnja temperatura od 8 do 19, najviša dnevna od 29 do 34 stepena.U Kragujevcu sunčano i toplo sa temperaturom oko 32 stepena. Izvor: infozija.rs