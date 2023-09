Kiša ukrajinskih raketa padala na rusku tvrđavu: Detalji napada na Sevastopolj, oglasio se Kijev - oko ovoga se najviše spekuliše

Iz Kijeva su potvrdili da je preko noći izveden raketni napad na brodogradilište na Krimu, rekavši da su dva broda ruske Crnomorske flote oštećena, što je "veoma dobar rezultat" za Ukrajinu.

Serija eksplozija potresla je sevastopoljsko brodogradilište u ranim jutarnjim satima u sredu, a snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju veliki požar u pomorskom objektu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u napadu na Krim korišćeno deset krstarećih projektila i tri "pomorska drona", tvrdeći da su sve osim tri rakete presretnute.