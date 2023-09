Skandal! Prekinuta utakmica u kvalifikacijama za euro 2024 zbog transparenta "Kosovo je Srbija"

UTAKMICA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo između Rumunija i tzv. Kosova je prekinuta "iz političkih razloga", kako je to procenio delegat meča. Sat vremena kasnije je nastavljena, ali se oko prekida podigla velika bura u lokalnoj i evropskoj javnosti.

Foto: Profimedia Pomenuti meč je bio prekinut u 18. minutu jer se na tribinama stadiona u Bukureštu našao transparent na kome je pisalo "Besarabija ja Rumunija - Kosovo je Srbija". 12.09.2023, Romania - Kosovo, the players were sent to the cabins after political messages and chants, the peace treaty went over UST and Sud Craiova but in the end they retreated, the match is suspended at this moment https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/WILwiJXAGE — Hooligans.cz