Vučević o izborima: Tehničko pitanje da li će se održati u decembru ili početkom sledeće godine

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da je spreman da razgovara sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o zahtevima opozicije za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora i da je "tehničko pitanje" da li bi se oni održali u decembru ove godine, ili januaru ili februaru naredne.

Vučević, koji je i ministar odbrane, je za televiziju Prva rekao da "ne isključuje mogućnost" da se ide na izbore "do kraja godine ili početkom sledeće". "Ako neko smatra da smo izgubili legitimitet, spremni smo da to proverimo na biralištima", rekao je Vučević. On je naveo da je SNS spemna da razgovara o svim izborima, "o republičkim, lokalnim, pokrajinskim, sve može da bude deo paketa političkog dogovora". Izvor: Beta